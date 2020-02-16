ختام ملتقى معسكر جيل المساواة بجامعة جنوب الوادي

اختتمت فعاليات معسكر جيل المساواة، والذي نظمته جامعة جنوب الوادي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان، وضم جامعات (أسوان، والأقصر، وسوهاج، والسويس)، إضافة إلى جامعة جنوب الوادي وفرعها بالغردقة.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أهمية تنظيم مثل هذه الفاعليات لإكساب الطلاب مهارات حياتية ومجتمعية وضرورة التوعية بقضايا الأسرة المصرية كالصحة الإنجابية والعنف والسلوك الإيجابي وتنظيم الأسرة ومواجهة الضغوط، وأن جامعة جنوب الوادي سباقة في إنجازات مشاركات طلابية تستهدف وعي طلابها بالقضايا المجتمعية.

ومن جهته، أوضح الدكتور أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة، أن إقامة ملتقى شباب الجامعات المصرية في دورته الثالثة، وقيام الجامعة بتنظيم والإعداد يؤكد رؤية جامعة جنوب الوادي في التصدي لقضايا العنف ضد المرأة وبناء قيم المساواة والعدالة، والتصدي لمواجهة التحرش والعنف، ويواكب التوجهات العامة بقضايا الأسرة والمجتمع في مصر الحديثة.

كما أوضح الدكتور علي الدين القصبي منسق عام الأنشطة الطلابية والمشرف العام على المعسكر، أن ما تحقق من نجاحات لهذا المعسكر التدريبي التثقيفي واستهدافه للمداخلات التي من أجلها تم تنظيمه يرجع إلى المتابعة الدقيقة والتواصل المستمر مع قيادات الجامعة رئيسا ونائبا، ولقد نقلت كل الوفود المشاركة شكرها وتحياتها لجامعة جنوب الوادي لحسن الاستضافة والتنظيم والإعداد.