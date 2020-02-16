«مصر للطيران» تسيِّر خطا جديدا بين مدينتى شرم الشيخ والأقصر

قاال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إنه تقرر تسيير رحلة جديدة داخلية أسبوعيا بين مدينتى شرم الشيخ والأقصر خلال الموسم الحالى قابلة للزيادة فى حال الطلب وهو ما يساهم فى تنشيط الحركة السياحية.



وأضاف أن الشركة تهدف ربط المدن السياحية المصرية بشبكة خطوط مصر للطيران الدولية عن طريق مطار القاهرة وإتاحة الفرصة بسهولة أمام السائحين ومنظمى البرامج السياحية فى تنظيم رحلات تضم الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية فى برنامج واحد.

من المقرر أن تقلع الرحلة صباحا من شرم الشيخ إلى الأقصر والعودة مساء من الأقصر إلى شرم الشيخ.



وذكر ان الشركة ستبدأ فى تشغيل هذه الرحلات يوم الخميس من كل أسبوع اعتبارا من يوم ٢٠ فبراير بهدف إنعاش السياحة الداخلية.



على صعيد متصل لفت إلى أن الشركة قررت تخفيض 50 % على تذاكر السفر خلال الاسبوع الماضى فى إطار الاحتفال بعيد الحب.