«أجرو ماستر للتنمية الزراعية» تستهدف التوسع الإقليمى وزيادة الأصول

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تستهدف شركة أجرو ماستر للتنمية الزراعية، التوسع الاقليمى فى الاسواق المجاروة، عن طريق اقتناص عدد من الفرص الاستثمارية بجانب التعاقد مع عملاء جدد، وذلك فى اطار خطة طموح وضعتها الشركة لزيادة معدلات نموها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.



وقال الدكتور «محمد الصفا» رئيس مجلس ادارة الشركة، ان شركته نجحت مؤخرا فى زيادة عدد اصولها، اضافة إلى الفوز بوكالات حصرية لكبرى الشركات الزراعية العالمية فى أفريقيا وأوروبا وآسيا.



وأضاف الصفا ان الشركة تطمح فى تعزيز مكانتها فى السوق المصرية كمورد اساسى لسوق الزراعة وقطاع التنصيع الزراعى فى مصر، التوسع الإقليمى فى مجال الاستثمار الزراعى خارج حدود مصر من أهم الاهداف التى وضعتها الشركة خلال الفترة المقبلة بجانب، بناء قاعدة قوية من العملاء الرئيسين وتعظيم رأس المال القادر على العمل فى ظل متغيرات السوق.



وأكد الصفا عزم شركته ابرام تعاقدات جديدة مع العديد من الشركات العالمية، لدينا مستقبل واعد لكن الغش يعتبر من اهم التحديات التى تواجه القطاع بشكل عام والشركة بشكل خاص.



الجدير بالذكر أن الشركة تعد أحد أبرز الشركات المصرية العاملة فى قطاع الزراعة وتجارة واستيراد المبيدات والأسمدة الزراعية وهو وكيل لشركة سينجينتا العالمية.