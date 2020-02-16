ممثل وزارة المالية: الدولة خصصت ملياري جنيه لتطوير الطرق بالمحافظات

قال محمد نيازي، ممثل وزارة المالية، إن الدولة خصصت ملياري جنيه لتطوير الطرق بالمحافظات المختلفة، لافتًا إلى أن الدولة أصبح لديها وافر كبير لتوفير الاعتمادات اللازمة.

وأضاف «نيازي»، خلال كلمته بجلسة الحوار المجتمعي الثالثة لائتلاف دعم مصر حول قانون الإدارة المحلية، بحضور ممثلي 20 وزارة، أن قانون الإدارة المحلية الحالي سيكون له مردود جيد، وأن وزارة المالية بالتعاون مع التنمية المحلية والتخطيط حرصوا على صياغة قانون يؤدي المطلوب ويكون له مردود قوي وإيجابي، ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن القانون التزم بتطبيق اللامركزية بحيث سيكون كل مركز مستقل وله سلطاته التامة في الإنفاق والنقل، مؤكدًا أنه بموجب القانون يتم إنشاء صندوق يكون مقره التنمية المحلية لدعم المحافظات ذات الموارد المحدودة.

وشدد على أن نجاح القانون يتوقف على تطبيقه، وأن العناصر الموجودة تحتاج بالطبع إلى تدريب، ومنح سلطات لاتخاذ القرار.