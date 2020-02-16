جوميز: محظوظون بتواجد ماني في ليفربول

أكد جو جوميز، لاعب ليفربول الإنجليزي أن فريقه واجه بعض الصعوبات خلال مواجهة نوريتش سيتي (متذيل الترتيب) أمس السبت في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف سجله ماني في الدقيقة 78.

وقال جوميز في تصريحاته لموقع ليفربول الرسمي :"لقد واجهنا بعض الصعوبات، ولم يكن من السهل التعامل مع الكرة في ظل هبوب الرياح بقوة، ولكن نورويتش أيضًا عانوا من الأمر نفسه. بالطبع لا نشعر بأريحية في اللعب في مثل هذه الظروف، ولكن هذا هو واقع الأمر وكان على كلا الفريقين التعامل معه".

وأضاف :هل اعتقدت أن هدفًا واحدًا سيكفي للفوز بالمباراة ؟ نعم. لقد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وكنا نعلم أننا يتعين علينا تقديم أداء هجومي أقوى في الشوط الثاني، وأعتقد أننا فعلنا ذلك بالفعل، بالطبع كنا نتابع الوقت وهو يمر، ولكن الأمر برمته يتوقف على الحفاظ على تركيزنا حتى النهاية، لأن كل شيء كان ليتغير لو نجح نورويتش في التسجيل في مرمانا أولًا. دخول ماني من على دكة البدلاء أضاف لنا الكثير، وكان من الرائع أن يسجل هدف الفوز".

وعن كون الفوز بهدف نظيف يعادل الفوز بأربعة أهداف، قال جوميز :"عندما نحقق الفوز برباعية، فهذا لا يعني بالضرورة أننا خضنا مباراة سهلة ولم نتعرض لأي تهديد على مرمانا، ومباراة الأمس كانت صعبة للغاية، لذلك نحن سعداء بخروجنا منها منتصرين".

وواصل ظهير ليفربول قائلًا :"لقد حصلنا على بعض الراحة، والآن يجب أن نستعد جيدًا للمرحلة الحاسمة من الموسم. نحن مقبلون على الفترة الأهم في موسمنا، ونحن سعداء بالقائمة التي نمتلكها، سنحتاج لمجهود الجميع من أجل تحقيق أهدافنا".

وأتم جو جوميز تصريحاته معلقًا على تأثير ماني على نتيجة المباراة، حيث قال :"نحن محظوظون بتواجد ماني معنا في الفريق، إنه لاعب رائع ويسجل الأهداف بشتى الطرق، ماني يزيد من ثقتنا بأنفسنا ويتسبب في العديد من المتاعب للمنافسين، لقد سجل الكثير من الأهداف المهمة والحاسمة هذا الموسم، وهدف الأمس أيضًا لم يقل أهمية".