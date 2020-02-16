الاتحاد الأفريقي يقدم تدريبات لدول القارة لمنع تفشي فيروس كورونا

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قال المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الاتحاد الأفريقي يعمل جاهدا لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في القارة.

وقال جون نكينجاسونج، مدير المركز، في بيان أمس السبت: "توقعنا أن يؤثر تفشي فيروس كورونا، حتما، على أفريقيا".

وأضاف أن المركز عمل مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي خلال الأسابيع الأربعة الماضية للاستثمار في إجراءات الاستعداد ومواجهة الفيروس.

وكان المركز قام الأسبوع الماضي بتدريب أفراد طواقم طبية من عدة دول في السنغال، كما وفرت معدات اختبار لـ16 معملا أفريقيا، بينها في مصر.

ومن المقرر أن يقوم المركز هذا الأسبوع بتدريب 40 مشاركا من تسع دول، تشمل مصر، لتعزيز أساليب الرصد والتقصي عند نقاط الدخول.

وأوضح نكينجاسونج أن شركتي الخطوط الجوية الكينية والجنوب أفريقية سوف تشاركان في التدريب، الذي سوف يجرى في نيروبي.