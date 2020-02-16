 فيديو.. موسيقار بفرقة «Queen» يعزف لحيوانات أستراليا المتضررة من حرائق الغابات - بوابة الشروق
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فيديو.. موسيقار بفرقة «Queen» يعزف لحيوانات أستراليا المتضررة من حرائق الغابات

هدى أمين
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 2:02 ص | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 2:02 ص


نشر براين ماي عازف فرقة «Queen» مقطع فيديو في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، يظهر فيه وهو يعزف الجيتار ويحمل كوالا على كتفه، أثناء زيارته لأحد المستوصفات المخصصة للحيوانات المصابة في حرائق غابات أستراليا الأخيرة.

واندلعت حرائق الغابات في أستراليا بعد ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وشهور متواصلة من الجفاف الشديد في يناير الماضي.

وساعدت الأمطار الآلاف من رجال الإطفاء والمتطوعين الذين يقاومون ألسنة اللهب.

وأتت النيران على 60 ألف كيلومتر مربع من الغابات والأحراش والحدائق، كما أدت إلى نفوق ومقتل ملايين الحيوانات.

 

 


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