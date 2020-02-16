توتنهام يقهر أستون فيلا أمام أعين تريزيجيه

أنعش توتنهام هوتسبير آماله في الصعود لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما حقق فوزا مثيرا في اللحظات الأخيرة 3 / 2 على مضيفه أستون فيلا اليوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 40 نقطة في المركز الخامس، الذي بات مؤهلا لدوري الأبطال في الموسم القادم، بعد العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني حاليا، بالحرمان من المشاركة في المسابقة القارية لمدة عامين، بسبب انتهاكه للوائح اللعب المالي النظيف.

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا عند 25 نقطة في المركز الرابع من القاع، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط.

وشارك محمود حسن تريزيجيه كبديلا في المباراة بعد أن قام دين سميث المدير الفني لأستون فيلا إشراكه في الدقيقة 70 على حساب أنور الغازي.

وتنص لائحة يويفا على مشاركة أصحاب المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي ببطولة دوري الأبطال في الموسم المقبل، غير أن إيقاف مانشستر سيتي منح الفرصة لصاحب المركز الخامس للمشاركة في المسابقة القارية، في انتظار نتيجة الاستئناف الذي تقدم به سيتي ضد قرار يويفا أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).

وافتتح أستون فيلا التسجيل مبكرا بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل البلجيكي توبي الديرفيريلد لاعب توتنهام هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة، لكن اللاعب نفسه سرعان ما صحح خطأه وأحرز هدف التعادل للفريق اللندني في الدقيقة 27.

وأحرز الكوري الجنوبي سون هيونج مين الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، بعدما تابع ركلة الجزاء التي أهدرها لينتهي الشوط بتقدم الضيوف 2 / 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث تعادل أستون فيلا في الدقيقة 53 عن طريق بيورن إنجلز، لكن سون هيونج مين واصل تألقه من جديد، بعدما هز الشباك للمرة الثانية على التوالي، عقب تسجيله هدف الفوز القاتل لتوتنهام في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع.