«الرسم في الهواء الطلق» فعالية فنية سعودية بمحافظة الأحساء

نظمت لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بجمعية الثقافة والفنون بمحافظة الأحساء المرحلة الثانية لفعالية "الرسم في الهواء الطلق"، وذلك في مشروع أرض الحضارات بجبل القارة بالأحساء.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأحد عن مشرفة اللجنة سلمى الشيخ قولها إن عدد المشاركين في هذه الفعالية بلغ 65 مشاركا ومشاركة من الموهوبين والموهوبات والهواة والرسامين والمحترفين والفنانين من مختلف المدارس الفنية والتشكيلية.

وأشارت إلى إنتاج أعمال تشكيلية والرسم الحر بالأسلوب الواقعي والبورترية والمستقبلي والتأثيري والتجريدي ورسم الأنيميشن وشخصيات الرسوم المتحركة والمناظر الطبيعية.

ولفتت إلى قيام فعاليات تشكيلية مماثلة في مناطق أخرى من الأحساء نظراً للإقبال الكبير من الزوار والمشاركين بالفعالية، ولتبادل الخبرات والاطلاع وزيادة المعرفة والثقافة التشكيلية.