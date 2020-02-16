فلسطين: الخطة الإسرائيلية لبناء شبكة كهرباء بالضفة تكريس للاحتلال

وصفت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية الخطة الإسرائيلية لبناء شبكة كهربائية في الأراضي الفلسطينية بأنه "تكريس لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ودعم الوجود الاستيطاني الغاشم".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن سلطة الطاقة القول في بيان اليوم الأحد إن "إعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية بناء شبكة كهربائية على الأراضي الفلسطينية يخدم فقط المستوطنين، وتذرعها بأن هذا سيساعد على التخفيف من أزمة الكهرباء للمواطنين الفلسطينيين مجرد وهم".

وأوضحت أن "السياسة التي عمل عليها الاحتلال من خلال خفض الاحمال وتقنين القدرة الكهربائية المزودة لشركات التوزيع الفلسطينية ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموقعة، والمماطلة بتشغيل محطات التحويل الفلسطينية الجاهزة منذ عام 2016 لتهيئة الظروف المناسبة لتمرير هذا المخطط الكهربائي الاستيطاني الجديد، ما هي إلا محاولة مكشوفة لإقناع الشارع الفلسطيني للقبول بهذا المخطط".

كانت هيئة البث الإسرائيلي أفادت الأسبوع الماضي بأن شركة الكهرباء الوطنية قامت ببلورة خطة شاملة لتطوير البنى التحتية الكهربائية في الضفة الغربية للتجمعات السكنية الفلسطينية واليهودية على حد سواء.

ولفتت إلى أن وزير الطاقة يوفال شتاينتس أوعز قبل حوالي عام "بإعداد هذه الخطة التي من شأنها أن تحسن الخدمات الكهربائية، وذلك بعد سنوات من تزايد الأعطال وانقطاع التيار مرارا وتكرارا، وذلك بسبب مد خطوط الشبكة الكهربائية دون تخطيط مسبق وشامل".

وبموجب هذه الخطة، سيتم إنشاء محطتين لتوليد الطاقة في المنطقة بحلول عام 2025 ، ويُتوقع أن تنتهي كافة أعمال البنى التحتية بحلول عام 2040 المقبل، حيث سيتم مد أكثر من 300 كيلومتر من خطوط الضغط العالي في المنطقة .

وأعرب شتاينتس عن أمله في أن "تسهم هذه الخطة في تحسين ظروف الحياة واستقرار التزويد بالتيار الكهربائي لجميع السكان".