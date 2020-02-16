ممثل التعاون الدولي: اللامركزية في حاجة إلى تقسيم إدارى جديد

تساءل كريم عبدالرازق، ممثل وزارة التعاون الدولي، عن مصير التقسيم الإداري للمحافظات، في ظل تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد.

وجاء ذلك في اجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي 20 وزارة من الحكومة، في ثالث جولات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية.

وأكد «عبدالرازق»، أن اللامركزية في حاجة إلى تقسيم إدارى جديد للمحافظات بحيث يتم توفير موارد لها، بالإضافة إلى توزيع تلك الموارد على الجميع بما يفيد جموع المواطنين، الأمر الذي يتطلب حسمه في ظل تطبيق القانون الجديد.

وطالب بتحديد العلاقات الأفقية والرأسية بين المسؤولين في المحليات خاصة أن التضاربات كثيرة جدًا، وتعطل العمل، متابعا: «وذلك مع تفعيل مراكز التدريب للقيادات ونستغل دور مركز سقارة في ذلك وتطويرة».

من جانبه قال أحمد جلال، ممثل وزارة التموين، إن الأكاديمية المنصوص عليها بقانون الإدارة المحلية لن تكون كافية لتأهيل المسؤولين لمنصب المحليات ولابد من رؤية أوسع، مؤكدًا علي ضرورة حسم إشكاليات التفويض بالمحليات لأنه تسبب بعض التعطيل في العمل.