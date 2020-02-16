وزيرة الهجرة تعرب عن شكرها لقومي المرآة لجهوده في حملة «طرق الأبواب»

أعربت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها لأعضاء المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية على جهدهم خلال فعاليات حملة (طرق الأبواب) التي نظمها المجلس، لتوعية الأهالي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبالبدائل الإيجابية الآمنة في إطار مشاركة المجلس في المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة).

جاء ذلك خلال جولة السفيرة نبيلة مكرم الميدانية لمصنع لإنتاج الفخار بقرية (الفرستق) وشاركت السيدات العاملات إنتاج أدوات المائدة من الخزف، مثمنة جهود المرأة العاملة فى محافظة الغربية، والتي تكافح من أجل الحفاظ على أسرتها وتماسكها.

ووجهت الوزيرة التحية والتقدير للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، على جهودها التي تبذلها وما يقدمه المجلس للسيدات المصريات في مختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبها، قالت مقررة فرع المجلس بالغربية الدكتورة صفاء مرعي، إن الحملة استهدفت خلال اليوم الثالث والأخير السيدات والرجال في العديد من المراكز والقرى بالمحافظة من بينها مركز (شباب الهياتم) ومركز (شباب قرية أبيار) وغيرها من مراكز وقرى المحافظة، بواقع 181 ألفا و300 زيارة وإجمالي مستهدف 383 ألفا.

يذكر أن وزيرة الدولة للهجرة تقوم بزيارة الاستكشافية لقرى محافظة الغربية، تمهيدا لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظة، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.