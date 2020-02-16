كوريا الجنوبية: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 29 حالة

أعلنت إدارة المراكز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 29 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الحالة الجديدة التي تم تسجيلها هي لرجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 82 عاما، مشيرة إلى أن السلطات لم تقدم أي معلومات حول مكان أو كيفية إصابته بالفيروس.

ولفتت السلطات إلى أن المريض الـ29 ليس له تاريخ للسفر إلى الخارج، مضيفة أنه خضع لاختبارات الفيروس في مستشفى جامعة كوريا في "أنام"، وقد وضع تحت الحجر الصحي في مستشفى جامعة سول الوطنية.

تأتي الحالة الجديدة للإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد بعد مرور 5 أيام من تأكيد الحالة الـ28 الأخيرة في يوم 10 فبراير الجاري.

يُذكر أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".