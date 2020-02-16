كينين تأمل في تفادي السقوط بعد تتويجها ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تتطلع الأمريكية صوفيا كينين، المتوجة مؤخرا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، للتعلم من تجارب اللاعبات الأخريات المتوجات ببطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام) لتفادي السقوط الذي يمكن ان يتبع نجاحها الأول في البطولات الكبرى.

وتشارك كينين ،21 عاما، في بطولة دبي هذا الاسبوع، وهي أول بطولة لها منذ تتويجها في بطولة ملبورن، حيث تأتي كينين كمصنفة خامسة في البطولة، وستلتقي في الدور الافتتاحي مع إلينا ريباكينا.

وكافحت العديد من اللاعبات للتعامل مع الضغوط التي تأتي في أعقاب النجاح المفاجئ.

وناقشت ناومي أوساكا مصاعب التعامل مع حالتها الجديدة عقب فوزها ببطولتين من بطولات الجراند سلام وأصبحت أول لاعبة يابانية تتصدر التصنيف العالمي، بينما واجهت يلينا أوستابينكو نجاحات و فشل عقب فوزها ببطولة رولان جاروس في 2017.

وتأمل كينين في أن تتمكن من البقاء على المسار الصحيح بعد انطلاقتها المذهلة في بطولة أستراليا.

وقالت كينين للصحفيين في دبي اليوم الأحد :"أتذكر أن ناومي كانت هنا، كنت لأفعل أي شيء لأكون في موقف تتويجي ببطولة جراند سلام، نعم، أحاول رؤية ما تفعله كل لاعبة، وكيفية التعامل مع الأمر، أعتقد أنه يتعين عليك التعلم من الأفضل".

وأضافت:" سأذهب لأرى ما يفعلونه، والدي هنا، ووكلائي وكل شيء، أتمنى أن يتمكنوا من مساعدتي، فقط الحفاظ على تقدم العملية".

في الوقت نفسه، كانت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى في بطولة دبي، معجبة بما حققته كينين في مثل هذا العمر الصغير وتتوقع لها المزيد من النتائج القوية.

وقالت هاليب، التي تفتتح حملتها في بطولة دبي بمواجهة أنس جابر أو أليسون ريسكي :"للحقيقة كنت سعيدة لرؤية صوفيا كينين تفوز ببطولة جراند سلام في عمر 21 عاما، أعتقد إنه شيئا مذهلا، لعبت أول مباراة نهائية لي وأنا بعمر 22 عاما".

وأضافت :" أن تكون قادرا على الفوز بإحدى بطولات الجراند سلام يعني الكثير، الآن هي بطلة عظيمة، الآن يتعين عليها الاستمتاع بهذه اللحظة لأنها لحظة مميزة للجميع، بالتأكيد ستكون قوية ايضا في المستقبل".

وأكدت السويسرية بليندا بينسيتش إنها لا تشعر بضغوط قبل حملة الدفاع عن لقبها في بطولة دبي، رغم أنها تواجه مباراة صعبة في افتتاحية منافسات البطولة أمام أنستاسيا بافليشينكوفا، التي وصلت لدور الثمانية في بطولة أستراليا.

وقالت بينسيتش:" لا أعلم لماذا يفكر الناس أن النجاح (في بطولة) واللعب بعدها في بطولة أخرى يعد بمثابة ضغط، بالنسبة لي، الأمر ليس كذلك، إنه إمتياز".

وأضافت :" فزت هنا العام الماضي، لذلك يمكنني فقط اللعب بشكل جيد جدا مرة أخرى هنا، هكذا أرى الأمور، أعتقد أن الأمر متعلق بالعقلية".