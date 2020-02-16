شريف الجبلى: ندرس تنفيذ خطة توسعية وإقبال متوقع على الشركات الحكومية المعروضة للشراكة

قال شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة مجموعة بولى سيرف إن شركته تدرس تنفيذ خطة توسعية طموح فى السوق، تقوم على زيادة معدلات النمو وحجم الصادرات.

وحول عرض وزارة قطاع الاعمال على بعض شركات الاسمدة المشاركة مع القطاع الخاص، أكد رئيس جمعية مستثمرى السادات السابق، ان اقبال المستثمرين على تلك الفرص سيتوقف على نوع الشراكة هل هى ادارة أم بيع، اضافة إلى وضع الشركة وحجم استثماراتها ومعدلات انتاجها.

واضاف الجبلى أنه كمستثمر سوف يفضل مبدأ الإدارة المؤقتة بنية الشراء، قطاع الاسمدة من اكثر القطاعات فرصا ونموا، لذلك اتوقع اقبال الكثير من الشركات الخاصة على دراسة الفرص المتاحة.

كان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق كشف عن عزم الوزارة دعوة القطاع الخاص المصرى للاستثمار فى مشروعات الوزارة بقطاع الأسمدة، وقال توفيق إن الشركات التابعة للوزارة لديها 3 مشروعات للأسمدة ومنها كيما 2، والنصر للأسمدة والدلتا للأسمدة، لافتا إلى أن الباب مفتوح أمام المستثمرين للشراكة بها.

واوضح الجبلى نحن كشركة مازالنا ندرس خطتنا التوسعية، ولدينا مخطط عام للنمو والتوسع، لاسيما أن القطاع يمتلك مزايا تنافسية كثيرة اهمها توافر المواد الخام والعمالة والطاقة.

الجدير بالذكر أن مصر والمنطقة العربية تمتلك 75% من مخزون الفوسفات، و30% من المخزون العالمى للغاز الطبيعى، و7% من المخزون العالمى للبوتاس.

ويبلغ إجمالى الانتاج من الأسمدة وخاماتها فى المنطقة العربية ما يزيد عن 140 مليون طن وصادرات تجاوزت 70 مليون طن.

فى حين يتراوح حجم الاستثمارات فى قطاع الأسمدة فى مصر ما بين 45 إلى 65 مليار جنيه.