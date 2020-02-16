وزير النقل يبحث مع سفير الهند تطوير 125 مزلقانا للسكة الحديد

بحث وزير النقل كامل الوزير، مع السفير الهندي بالقاهرة راهول كواليشيرايت، سبل دعم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.

واستعرض الوزير التعاون القائم بين الجانبين في مجال السكك الحديدية، والمتمثل في تنفيذ شركة كيرنكس الهندية لتطوير 125 مزلقانا للسكة الحديد بنظام التحكم الإلكتروني، والتي تم الانتهاء من 117 مزلقانا منها.

وأشار وزير النقل إلى ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع الهام الذي يساهم في زيادة عوامل السلامة والأمان بالسكك الحديدية.

وأكد السفير الهندي أن قمة منتدى الهند إفريقيا التي عقدت في عام 2015، أتاحت خطا ائتمانيا إضافيا لدعم عدد من المشروعات، من بينها مشروعات البنية التحتية في إفريقيا، مشيرا إلى رغبة الشركات الهندية في التعاون في مجال السكك الحديدية في مصر.

من جانبه، أكد الوزير أن منظومة السكة الحديد في مصر تشهد تطورا كبيرا في كل قطاعاتها وأن التعاون في جميع المشروعات يتم عن طريق النشر العلني على كل الشركالت العالمية المتخصصة في المجالات المختلفة لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية.

وأضاف أن هناك عدد من المشروعات يمكن أن تشكل مجالا للتعاون الاستثماري بين الجانبين، مثل مشروعات إنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة وازدواج خطوط أخرى وفقا للمواصفات التي تضعها هيئة سكك حديد مصر، على أن تكون متزامنة مع توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.

ولفت إلى أن الجانب الهندي مهتم بالتعاون المشترك مع الدول الإفريقية، لذا سيكون هناك تعاون استثماري بين الهند ومصر في تمويل مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، وكذلك التعاون الاستثمارى المشترك في تطوير طريق (القاهرة - أسوان) الصحراوي غرب النيل، خاصة وأنه جزء من طريق (القاهرة - كيب تاون)، حيث سيوجه التعاون التمويلي في تنفيذ جزء المحور داخل الأراضي المصرية.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون محورا هاما للتعاون التجاري بين الدول الإفريقية وسيخدم المواطن المصري والإفريقي، وسيفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.