إزالة 518 حالة بالموجة الـ15 لحملات إزالة التعديات على أراضي الدولة ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في الموجة الـ 15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت 2 فبراير الحالي وتستمر على مدار شهر كامل، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وقال المحافظ، إنه تم اليوم السبت، إزالة 60 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقريتي (طما فيوم، عزبة خوشيد) مركز إهناسيا، وذلك بواقع 7 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة، و53 حالات تعد بزراعات غير جادة على أرض أملاك دولة، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها حتى اليوم، إلى 518 حالة، مشيرا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

كما أكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.