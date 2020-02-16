رئيس النيابة الإدارية يفتتح دورة تدريبية حول قانون «تنظيم تعاقدات الجهات العامة»

افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، دورة تدريبية حول (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة) والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم، إن الدورة التدريبية تستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيها ٨٥ عضوًا من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية من الدرجات المختلفة والذين سيحضرون سلسلة من المحاضرات التي يلقيها نخبة من المتخصصين من مستشاري النيابة الإدارية ومجلس الدولة ووزارة المالية.

وأوضح أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية لتغطي مجالات مختلفة من خبرات العمل القضائي في ضوء توجيهات رئيس الهيئة بأهمية تواصل التدريب المستمر لكافة الأعضاء بما ينعكس على حسن أدائهم لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة.