وزارة الصحة في غزة تبدأ إجراءات حجر صحي للعائدين من الصين للتأكد من خلوهم من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة -اليوم الأحد- البدء بإجراءات الحجر الصحي للعائدين من الصين إلى القطاع للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي مقتضب، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن إجراءات الحجر الصحي ستتم داخل معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر.

وقبل يومين، أكدت وزارة الصحة في رام الله أن الأراضي الفلسطينية خالية من أي حالات إصابة بفيروس كورونا، وأن كل ما تم تداوله حول الاشتباه بإصابات بهذا الفيروس هو مجرد شائعات فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع مراكز العلاج المحلية على استعداد كامل للتعامل مع جميع الحالات الطارئة، وأنه يتم فحص جميع القادمين من الدول التي ظهر فيها الفيروس من قبل طاقم طبي متخصص.