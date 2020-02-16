 خلية الإعلام الأمني العراقي: محيط السفارة الأمريكية أصيب بأربعة صواريخ كاتيوشا ولا إصابات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خلية الإعلام الأمني العراقي: محيط السفارة الأمريكية أصيب بأربعة صواريخ كاتيوشا ولا إصابات

بغداد - د.ب.أ
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 9:24 ص | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 9:24 ص
أفادت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة بالعراق صباح اليوم الأحد بسقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء ومقر للحشد الشعبي في بغداد.

وأشار البيان إلى أن "أربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في بغداد الليلة الماضية: ثلاثة منها داخل المنطقة الخضراء، فيما سقط الرابع في مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين، ما أدى إلى أضرار بعجلة وخيم ومواد احتياطية دون خسائر بشرية"

وكانت مصادر أمنية أفادت بأن الصواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، دون وقوع إصابات أو أضرار.

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