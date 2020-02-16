مصدر لـ«الشروق»: حالة الصيني حامل كورونا مستقرة

وكيل وزارة التعليم: شائعات الغياب هدفها تهدف إلى تعطيل الدراسة

قال مصدر طبي إن المواطن الصيني المصاب بفيروس كورونا والمحتجز حجرياً في مستشفي النجيلة المركزي "حالته الصحية مستقرة" حيث تم عزله في الدور الثاني وبدون شرفات مطلة علي خارج المستشفى، وتجرى له تحاليل وكشف دوري كل ساعتين بمعرفة طاقم طبي برئاسة طبيب استشاري في الأمراض الوبائية والمعدية.

وأضاف المصدر لـ"الشروق" أن المريض المصاب بفيروس كورونا تُعَدّ له وجبات طازجة وخاصة له بإشراف طبي، وبمعرفة مشرفين متخصصين في التغذية تم جلبهم بمعرفة وزارة الصحة، حيث يمارس أنشطته بشكل طبيعي ويؤدي تمريناته الرياضية ولم ترتفع درجة حرارته والتي تقاس كل ساعة من خلال طاقم تمريض متخصص في الأمراض الوبائية والمعدية.

وقالت مصادر إنه تم فرض كردون أمني مشدد حول مبني المستشفي بمعرفة قوات الأمن وتأمين محيط المستشفي من الخارج والداخل، كذلك قامت مجموعات من الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة بمحافظة مطروح، بالإشراف على رفع كافة المخلفات من المناطق المجاورة لمستشفي النجيلة المركزي.

في نفس الوقت تم إعداد التجهيزات الخاصة لخروج المصريين العائدين من مدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا حيث من المقرر خروجهم صباح غد الاثنين في حافلات نقل ركاب، حيث يبلغ عددهم 301 مواطن بينهم 7 سيدات حوامل و11 طفل رضيع، بالإضافة إلى طاقم الطائرة المصرية التي نقلتهم من دولة الصين إلي مطار العلمين الدولي جنوب مدينة الضبعة ،شرق مدينة مرسي مطروح بـ 150 كيلو متر.

فيما تقرر مغادرة باقي المحتجزين احترازيا في الفندق السياحي مقر الحجر الصحي غدا الثلاثاء، وهم عبارة عن الأطقم الطبية المرافقة وهيئة التمريض وعمال النظافة، ومجموعة الدعم اللوجيستي ومجموعة ضباط الجوازات، الذين صعدوا إلي الطائرة ،وقاموا بإنهاء إجراءات وصول المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية.

ومن جهته قال سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم فى مطروح، "الشروق" إن نسبة الحضور فى مدارس النجيلة بلغت 90%، و80% فى مدينة مرسى مطروح، مؤكدا أن شائعات ارتفاع معدلات الغياب يرددها بعض المدرسين بهدف تعطيل الدراسة وعدم الذهاب إلى المدارس.

فيما ارتفعت اسعار الكمامات الواقية بالصيدلايات إلي أكثر من 200% عن اسعارها الحقيقية نظراً للإقبال الكبير علي شرائها منة قبل أولياء الأمور .