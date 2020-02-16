 رعاة ماشية مسلحون يقتلون 30 شخصا في شمال نيجيريا - بوابة الشروق
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رعاة ماشية مسلحون يقتلون 30 شخصا في شمال نيجيريا

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 4:04 م | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 4:04 م

أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم الأحد أن 30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيبوا في هجوم نفذه رعاة ماشية بولاية كاتسينا بشمال نيجيريا أمس الأول الجمعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مفوض الشرطة بالولاية سانوسي بوبا القول اليوم الأحد إنه جرى حرق نحو21 شخصا حتى الموت بالإضافة إلى حرق بعض المنازل في قرية تساوا، كما قُتل تسعة أشخاص في قرية دانكار.

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به أمس السبت، ويجرى حاليا التحقيق معه.

وقال المفوض إن القرويين كانوا على خلاف مع رعاة الماشية، مما دفعهم لشن هذا الهجوم.

يشار إلى أن الهجمات التي تشهدها الولايات بشمال نيجيريا تضطر السكان للفرار من منازلهم.

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