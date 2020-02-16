 «صحة جنوب سيناء» تطلق قافلة طبية مجانية لوادي ميعر بالطور الثلاثاء المقبل - بوابة الشروق
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«صحة جنوب سيناء» تطلق قافلة طبية مجانية لوادي ميعر بالطور الثلاثاء المقبل

محافظة جنوب سيناء
محافظة جنوب سيناء
رضا الحصري
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 12:05 ص | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 12:05 ص

أعلنت مديرية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، عن توجه قوافل طبية مجانية إلى أودية "ميعر وأبو حجاب"، التابعين لمدينة طور سيناء يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين ١٨ و١٩ من فبراير الجاري.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن القافلة تضم 10 تخصصات طبيه، "باطنة، و أطفال، وجراحة، وجلدية، وأسنان، ومسالك بولية، و نساء، وأنف وأذن وحنجرة، و عيادة تنظيم أسرة، ومعمل وصيدلية لصرف الدواء"، وسيجرى توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية، والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه سيجري أيضا توجه قافلة طبية تضم نفس التخصصات الطبية إلى وادي مندر التابع لمدينة شرم الشيخ، يومي الجمعة والسبت الموافق ٢١ ، ٢٢ من فبراير الجاري.

وأوضح أن هذه القوافل جرى تنظيمها، في إطار حرص المديرية على تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة، والوصول بالخدمات العلاجية للمناطق الأكثر احتياجا.

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