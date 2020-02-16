مجلس الأمة الجزائري يمنح ثقته لحكومة جراد

صوت اليوم الأحد، أعضاء مجلس الأمة، (الغرفة الأولي بالبرلمان الجزائري ) بالموافقة باغلبية ساحقة على مخطط عمل الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بعد مناقشة دامت يومين ، في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل وبعد أيام من المصادقة عليه من جانب المجلس الشعبي الوطني(الغرفة الثانية بالبرلمان).

وفي كلمته التي دافع فيها جراد عن حكومته، قال " إن الحراك الشعبي أجبر النظام السابق على الذهاب ومغادرة الساحة السياسية ولقاء الشعب مع الجيش جعل الجزائر تصل إلى بر الأمان".

وأضاف "الجزائر الجديدة لا تعني عدم الاعتراف بالأشياء السابقة، هناك مراحل كانت فيها أخطاء لكن في المرحلة الأخيرة كانت هناك انحرافات كادت تهز بالدولة الوطنية".

وأضاف الوزير الأول" وزراء الحكومة لديهم كفاءة عالية وسمعة تركوا كل نشاطاتهم والتحقوا بالجهاز التنفيذي لإنقاذ بلدهم."