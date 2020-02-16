تقرير: أهلي جدة يعين بهكلي مدربا جديدا خلفا لجروس

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ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن نادي أهلي جدة السعودي قرر إقالة مدربه السويسري كريستيان جروس من منصبه وتكليف المدرب الوطني مازن بهكلي بالمهمة.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة اتخذت قرار الإطاحة بجروس بسبب تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي وخاصة بعد الخسارة أمام الوحدة والابتعاد عن المنافسة على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب "الشرق الأوسط" فإن جروس لم يسافر مع الأهلي أمس السبت إلى الكويت استعدادا لمواجهة الاستقلال الإيراني غدا الاثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يقود بهكلي الأهلي في مباراته الآسيوية غدا.