أمين عام الأمم المتحدة يشارك في مؤتمر حول اللاجئين الأفغان خلال زيارته لباكستان

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وصل إلى إسلام آباد، اليوم الأحد، حيث تتركز زيارته التي تستمر 4 أيام على قضيتي اللجوء وحفظ السلام.

وسيلتقي الأمين العام بزعماء باكستانيين، وسيشارك في مؤتمر حول اللاجئين الأفغان وسيجري محادثات بشأن قضايا تشمل التنمية المستدامة وتغير المناخ وحفظ السلام.

وقال جوتيريش على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "باكستان واحدة من أكثر المساهمين الموثوق بهم في جهود حفظ السلام في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف: "أقوم بزيارة إلى باكستان، حيث اعتزم الإعراب عن امتناني للشعب لخدماته من أجل السلام".

وتنظم باكستان مؤتمرا دوليا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمناسبة مرور 40 عاما منذ لجوء مئات الآلاف من الأفغان في البلاد.

وقالت الوزارة إن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر "اعتراف بتعاطف باكستان المثالي وكرمها وإصرارها على استضافة اللاجئين الأفغان في العقود الأربعة الماضية وجهودنا من أجل السلام والاستقرار في أفغانستان".

وتستضيف البلاد واحدا من أكبر تجمعات اللاجئين الأفغان، الذين فروا إلى باكستان بعد قيام الاتحاد السوفيتي بغزو بلادهم في عام 1979 أو خلال الصراعات اللاحقة.