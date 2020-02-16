كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، عن مفاجأة كبرى قد تحدث خلال الفترة المقبلة، وهي تجريد مانشستر سيتي من لقب الدوري الإنجليزي الذي حققه بموسم 2013 - 2014 بسبب اختراقه لقوانين اللعب المالي النظيف في الفترة من 2012 إلى 2016، ومنحه لليفربول.

وتم حظر مان سيتي في الساعات الماضية من المشاركة المنافسات الأوروبية للموسمين المقبلين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب "انتهاكات خطيرة" لقواعد اللعب المالي النظيف.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية في تقرير لها الأحد، أنه في حال رفض محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الاستئناف الذي سيقدم لها من قبل مانشستر سيتي على قرار الاتحاد الأوروبي، وتمسكت بقرار الـ"يويفا" فمن المحتمل أن يحقق الدوري الإنجليزي مباريات السيتي في الفترة من 2012 إلى 2016.

وأضافت صحيفة «ميرور»، أنه يمكن أن يتم خصم نقاط من مانشستر سيتي بأثر رجعي مما يعني أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في عام 2014 قد يكون في خطر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الناحية النظرية يمكن تجريد السيتي من لقب البريميرليج الذي حققه في عام 2014 وتسليمه إلى ليفربول بأثر رجعي.

وأتمت «ميرور» أنه في حالة حدوث هذا الأمر سيكون بمثابة تحول مثير للأحداث التي لم تحدث من قبل في كرة القدم الإنجليزية.

جدير بالذكر أن ليفربول كان صاحب المركز الثاني برصيد 84 نقطة، خلف السيتي في موسم 2013 – 2014، الذي حقق فيه الستيزين اللقب بفارق نقطتين عن الريدز.