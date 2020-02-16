محافظ قنا يستعرض المشروعات الخدمية بقريتي الحاج سلام والدهسة

استعرض اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بقريتي الحاج سلام والدهسة، ضمن مبادرة «حياه كريمة» بمركز فرشوط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وكمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، والعميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عمران، المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بقنا، وعدد من الجهات التنفيذية والمعنية بتنفيذ المبادرة.

وفي قرية الحاج سلام أوضح «الداودي» أن المؤسسة رفعت كفاءة وتسقيف 114 منزلًا بتكلفة 6 ملايين و270 ألف جنيه وعمل 57 بيارة صرف صحي بتكلفة 456 ألف جنيه، وتركيب 33 وصلة مياه بتكلفة 99 ألف جنيه، بالإضافة إلى تنظيم 3 قوافل (بيطرية – شاملة – عيون).

وفي قرية الدهسة ذكر المحافظ، أنه تم تنظيم 3 قوافل (بيطرية – شاملة – عيون)، مشيرًا إلى أن مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع البنك الأهلي المصري سوف ينفذا عددًا من المشروعات الخدمية بالقرية منها رفع كفاءة، وعمل أسقف لـ211 منزلًا وعمل 50 بيارة صرف صحي، وتركيب 25 وصلة مياه بالقرية.

كما سيتم إنشاء مدرسة جديدة تحت مسمى "الدهسة الابتدائية "، وصيانة وتطوير 4 مدارس " التربية الفكرية – الدهسة الإعدادية – نجع شاهين الإعدادية – ناصر الابتدائية ".

وأشار إلى أن ذلك بالإضافة إلى تجهيز مدرسة الشهيد عبدالرازق خلاف الابتدائية بتكلفة إجمالية تصل إلى 25 مليون جنيه.

وأكد أنه سيتم صيانة وتطوير الوحدة الصحية بالدهسة والوحدة الصحية بنجع شاهين بتكلفة مالية 12 مليون جنيه، فضلًا عن إحلال وتجديد خطوط المياه بالقرية بطول 12 كم، وبتكلفة مالية تصل إلى 8 ملايين جنيه.