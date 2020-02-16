 لافروف: روسيا ستواصل جهودها لحل أزمات الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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لافروف: روسيا ستواصل جهودها لحل أزمات الشرق الأوسط

أ ش أ
نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 12:32 م | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 12:32 م

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستواصل العمل بمختلف الأشكال للبحث عن سبل حل الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج بالتعاون مع شركائها.

وقال لافروف - في كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد - "وفقا لمبادئ القانون الدولي، ستواصل روسيا المساعدة للتسوية السورية في إطار صيغة أستانا وآليات عمل الأمم المتحدة، وكذلك التقريب بين الأطراف الليبية لاستعادة الدولة".

وأضاف وزير الخارجية الروسي "أن مفهوم الأمن الجماعي الروسي في منطقة الخليج يهدف إلى التطبيع المستدام للوضع الإقليمي"، مشيرا إلى أن روسيا تعتزم تعزيز النهج المتوازن للبحث عن حل عادل للقضية الفلسطينية مع مراعاة الاتفاقيات القانونية الدولية القائمة.

وتابع لافروف: "نؤيد عدم قبول أي قرارات ملزمة بشأن البرنامج النووي الإيراني من خلال إجراءات أحادية الجانب غير مشروعة".

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