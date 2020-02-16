تقرير: تضاعف عدد طلبات اللجوء من صينيين في ألمانيا خلال 2019

أعلنت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين تضاعف عدد طلبات اللجوء التي قدمها صينيون في ألمانيا خلال العام الماضي.



وأوضحت الهيئة لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أن إجمالي 962 صينيا قدموا طلبات لجوء في ألمانيا خلال عام 2019.



يذكر أن عدد مثل هذه الطلبات كان 447 طلبا في عام 2018.



وارتفعت بصفة خاصة أعداد مقدمي طلبات اللجوء في ألمانيا من الإيغور، حيث قدم العام الماضي 193 من أفراد الأقلية المسلمة طلبات لجوء في ألمانيا، بحسب التقرير الصحفي، مقابل 68 فردا في عام 2018.



وأضافت الصحيفة أنه تمت الموافقة على أكثر من 96% من طلبات الإيغور.



وتفترض منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان أن ما يصل إلى مليون شخص، معظمهم من الإيغور، محتجزون في معسكرات تأهيل بمقاطعة شينجيانج في شمال غربي الصين، والتي يسكنها نحو 13 مليون مسلم. وهم مرتبطون عرقيا بالأتراك ويشعرون بالقمع من قبل صينيي الهان الحاكمين. وتتهم الحكومة في بكين الإيغور بالانفصالية والإرهاب.