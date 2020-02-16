بدأت السلطات الصينية، أمس السبت، في تطهير وعزل الأوراق النقدية المستخدمة في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 1527 شخصًا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تستخدم البنوك الضوء فوق البنفسجي أو درجات الحرارة المرتفعة لتطهير عملات اليوان، ثم تخزنها لمدة تصل من سبعة إلى 14 يومًا، اعتمادًا على شدة تفشي المرض في منطقة معينة، وذلك قبل إعادة تدويرها.

قال نائب محافظ البنك المركزي الصيني، إنه تم حث البنوك على تقديم أوراق نقدية جديدة للعملاء كلما كان ذلك ممكنًا.

وأضاف أن البنك المركزي أصدر "إصدار طارئ" بقيمة أربعة مليارات يوان في أوراق جديدة لمواطني مقاطعة هوبى، مركز اندلاع المرض، مشيرا الى أن التدابير تهدف لتأمين سلامة وصحة الجمهور عند استخدام النقود.

فيما يبدو ليس من الواضح مدى التأثير الذي ستحدثه أعمال التطهير التي يقوم بها البنك المركزي، في طل تفضيل أعداد متزايدة من الصينيين المدفوعات النقدية على الرقمية خلال السنوات الأخيرة.

وأثار الفيروس الذي أصاب 66492 شخصًا في الصين وانتشر إلى أكثر من عشرين دولة أخرى، رعب الصين، حتى قررت تطهير الأماكن العامة وتقليل الاتصال بين الناس.

الى ذلك باعت الصيدليات في جميع أنحاء البلاد كميات ضخمة من المطهرات والكمامات خلال أيام فقط، منذ ظهور الفيروس في سوق لبيع المأكولات البحرية والبرية في مدينة ووهان الصينية أواخر شهر يناير 2020.

وارتفع عدد الوفيات الجديدة في الصين بشكل طفيف ليبلغ 143، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات في البر الرئيسي للصين إلى 1523 وعشرات الألوف من المصابين.