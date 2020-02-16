 مقتل 5 من طالبان خلال عملية عسكرية جنوب أفغانستان - بوابة الشروق
الأحد 16 فبراير 2020 11:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

مقتل 5 من طالبان خلال عملية عسكرية جنوب أفغانستان


نشر فى : الأحد 16 فبراير 2020 - 10:30 ص | آخر تحديث : الأحد 16 فبراير 2020 - 10:30 ص

ذكر الجيش الأفغاني أن مديرية الدفاع والأمن الوطني (الاستخبارات الأفغانية) قتلت خمسة مسلحين من حركة طالبان، خلال عملية عسكرية في إقليم قندهار جنوب البلاد.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد، عن فيلق العمليات الخاصة قوله في بيان إن قوات الأمن قتلت 5 من مسلحي طالبان، خلال مداهمة مشتركة في منطقة خاكريز بإقليم قندهار.

وأضاف البيان أن قوات الأمن قتلت المسلحين خلال عملية عسكرية مشتركة.

وعثرت قوات الأمن أيضا على خمس عبوات ناسفة وأبطلت مفعولها، خلال العملية، طبقا لما ذكره فيلق العمليات الخاصة في بيان.

ولم تعلق حركة طالبان على العملية حتى الآن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك