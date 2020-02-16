مقتل 5 من طالبان خلال عملية عسكرية جنوب أفغانستان

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ذكر الجيش الأفغاني أن مديرية الدفاع والأمن الوطني (الاستخبارات الأفغانية) قتلت خمسة مسلحين من حركة طالبان، خلال عملية عسكرية في إقليم قندهار جنوب البلاد.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد، عن فيلق العمليات الخاصة قوله في بيان إن قوات الأمن قتلت 5 من مسلحي طالبان، خلال مداهمة مشتركة في منطقة خاكريز بإقليم قندهار.

وأضاف البيان أن قوات الأمن قتلت المسلحين خلال عملية عسكرية مشتركة.

وعثرت قوات الأمن أيضا على خمس عبوات ناسفة وأبطلت مفعولها، خلال العملية، طبقا لما ذكره فيلق العمليات الخاصة في بيان.

ولم تعلق حركة طالبان على العملية حتى الآن.