وزيرة الصحة: ليس من حق أي شخص الحصول على بيانات الحامل لفيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه ليس من حق أي شخص الحصول على بيانات الشخص الأجنبي الحامل لفيروس كورونا، سواء الكشف عن جنسيته أو اسمه أو مقر عمله.

وأضافت زايد، في تصريحات صحفية على هامش انطلاق حملة شلل الأطفال صباح اليوم الأحد، بحي الأسمرات2، أن اكتشاف الحالة الحاملة لفيروس كورنا تأتي ضمن اجتهاد الوزارة في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها في الدولة للحد من دخول الفيروس البلاد، مشيرة إلى مشاركة الوزارة للبيانات مع منظمة الصحة العالمية فقط.

وذكرت أن رئيس منظمة الصحة العالمية أعلن عن توافر علاج لفيروس كورونا المستجد خلال 3 أسابيع.

وانطلقت اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان خلال الفترة (16 - 19) فبراير 2020.

ويتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع المحافظات وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، والتطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء.

وسيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، ويشارك في الحملة حوالي 90 ألف فرد من الأطقم الطبية تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد لتنفيذ الحملة.

وتوفر وزارة الصحة والسكان أكثر من 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم طوال الـ4 أيام، كما يتم عقد اجتماع مسائي لجميع المشرفين على المستوى المركزي بالوزارة مع مشرفي مديريات الشؤون الصحية لمراجعة أعمال الحملة يوميا.