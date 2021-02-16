رفض نادي الإسماعيلي خطاب اتحاد الكرة الصادر في الساعات الماضية والموجهة لأندية الدوري الممتاز بتحملهم تكاليف المسحات الطبية قبل انطلاق المباريات في المسابقات المحلية.

وأكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن النادي يرفض دفع أي مبالغ مالية لاتحاد الكرة، حيث قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :"الإسماعيلي يحرص دومًا على إجراء عدد أقل من المتفق عليه للمسحات قبل المباريات".

وأضاف :"ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الخماسية كان عمل مسحات لـ33 فرد في كل نادِ، وما يزيد عن ذلك تتحمله الأندية، ولذلك نحرص دومًا على إجراء من 30 إلى 33 مسحة في كل مرة".

وتابع :"وصلنا خطاب لكن لا يتعلق بالمسحات، ما وصلنا هو سداد ثلاثة ملايين جنيه وتم وضعها تحت بند المديونيات، نحن ندفع ثمن استمرار النشاط في ظل عدم وجود راعِ لنا".

وأتم وحيد تصريحاته التلفزيونية قائلًا :"الإسماعيلي يرفض تمامًا دفع هذه الأموال لاتحاد الكرة، نحن نتألم ولا توجد أموال لدينا.. (الموضوع مش ناقص)".