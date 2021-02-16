أول طبيبة تحصل على لقاح كورونا: تلقيت الجرعة الثانية اليوم ولم تظهر أي أعراض حتى الآن

قالت الدكتورة غادة متولي، مديرة الإدارة الصحية بقنطرة غرب، وأول طبيبة تحصل على لقاح كورونا، إنها تلقت الجرعة الثانية من اللقاح اليوم في تمام الساعة التاسعة، ولم تظهر عليها حتى الآن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه لإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أنها خلال الـ 21 يومًا بعد تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح لم تظهر عليها أي أعراض، ما يؤكد مأمونية التطعيم.

وأكدت أن لقاح كورونا الصيني ليس له أي أثار جانبية، ذاكرة أن باقي الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة تتلقى الجرعة الثانية.