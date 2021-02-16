 أول طبيبة تحصل على لقاح كورونا: تلقيت الجرعة الثانية اليوم ولم تظهر أي أعراض حتى الآن - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 فبراير 2021 2:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

أول طبيبة تحصل على لقاح كورونا: تلقيت الجرعة الثانية اليوم ولم تظهر أي أعراض حتى الآن

أول طبيبة تحصل على لقاح كورونا
أول طبيبة تحصل على لقاح كورونا
أمل محمود
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 1:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 1:49 ص

قالت الدكتورة غادة متولي، مديرة الإدارة الصحية بقنطرة غرب، وأول طبيبة تحصل على لقاح كورونا، إنها تلقت الجرعة الثانية من اللقاح اليوم في تمام الساعة التاسعة، ولم تظهر عليها حتى الآن.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه لإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أنها خلال الـ 21 يومًا بعد تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح لم تظهر عليها أي أعراض، ما يؤكد مأمونية التطعيم.
وأكدت أن لقاح كورونا الصيني ليس له أي أثار جانبية، ذاكرة أن باقي الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة تتلقى الجرعة الثانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك