المغرب: وصول نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم ضد كورونا

وصلت إلى المغرب شحنة جديدة من لقاح (سينوفارم) الصيني، صباح اليوم الثلاثاء، محملة على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية هبطت بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وتضم هذه الشحنة نصف مليون جرعة.



وبلغ إجمالي الجرعات التي تسلمها المغرب حتى اليوم سبعة ملايين جرعة منها 6 ملايين تخص لقاح (أسترازينيكا أكسفورد) البريطاني المصنع في دولة الهند، ومليون جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني.



وبلغ إجمالي عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح مليونًا و707 آلاف و91 شخصًا حتى مساء أمس، وذلك طبقًا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة حول فيروس كورونا، وقد جرى تسريع عملية التلقيح لتتجاوز 300 ألف شخص خلال 24 ساعة.