 موديرنا تعلن توريد 45 مليون جرعة من لقاح كورونا لأمريكا - بوابة الشروق
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موديرنا تعلن توريد 45 مليون جرعة من لقاح كورونا لأمريكا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 11:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 11:20 م

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا اليوم الثلاثاء توريد 45.4 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى الحكومة الأمريكية حتى الآن.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأمريكا، فإنه تم إعطاء 25.5 مليون جرعة من لقاح موديرنا في الولايات المتحدة.

وأشارت الشركة إلى إن هناك 33.2 مليون جرعة في العبوات وفي مراحل الإنتاج النهائية قبل تسليمها للحكومة الأمريكية.

وتستهدف الشركة تسليم أول 100 مليون جرعة من اللقاح للولايات المتحدة بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وتتحرك الشركة لتوريد المئة مليون جرعة التالية خلال شهر من نهاية مايو إلى نهاية يونيو المقبلين، ثم تسلم المئة الثالثة خلال شهرين من نهاية يوليو إلى نهاية سبتمبر المقبلين.

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