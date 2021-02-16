جنازة عسكرية للطيار خالد الرفاعي بمسقط رأسه في الدقهلية

نعى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وفاة العقيد طيار خالد محمد الرفاعي بن قرية ميت شريف التابعة لمركز المنزلة، الذي وفاته المنية أثناء تأدية واجبة الوطني في إحدى المهام المنوطة به.

وقد أناب محافظ الدقهلية، اللواء سمير صدقى رئيس مركز ومدينة المنزلة؛ للمشاركة في جنازة تشيع الجثمان بمسقط رأسه بالقرية.

وقدم رئيس مركز المنزلة، واجب العزاء لأسرة المتوفي، ونقل لهم خالص تعازي محافظ الدقهلية، الذى كان حريصًا على الحضور لولا ارتباطات مسبقة حالت دون ذلك.

وفى هذا السياق، قال محافظ الدقهلية إن أبناء القوات المسلحة بكافة أفرعها هي دائمًا وأبدًا درع الوطن في كل الأوقات، ويقدمون الغالي والنفيس في سبيل رفعة شأن الوطن وتقدمه وازدهارة وتحقيق أمنه وأمانه واستقراره.

وشارك حضور الجنازة علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ولفيف من قيادات وأفراد القوات المسلحة، والسيد أحمد هلال نائب رئيس مركز المنزلة، والقيادات التنفيذية بالمنزلة، إذ خرجت الجنازة من مسقط رأسه و حتى مقابر العائلة، إذ أدوا صلاة الجنازة أمام مقابر القرية.