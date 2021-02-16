الحزب الديمقراطي الكردستاني يتهم جماعة متسترة بالحشد الشعبي بقصف أربيل

اتهم محمود محمد المتحدث الرسمي بأسم الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الثلاثاء مجموعة مختلة خارجة عن القانون متسترة بالحشد الشعبي بأنها تقف وراء إطلاق عدة صواريخ داخل مدينة أربيل أمس الأثنين.



وقال المتحدث في بيان صحفي إن "مجموعة مختلة خارجة عن القانون، متسترة بالحشد الشعبي وإمكانياته وإمتيازاته وعباءته، قامت بإطلاق عدة صواريخ داخل مدينة أربيل في عمل جبان يهدف إلى زعزعة استقرار وأمن وهدوء عاصمة إقليم كردستان، مما تسبب بخسائر بشرية ومادية، وقلق السكان المدنيين في أربيل".



وأضاف "إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يدين هذا العمل الإرهابي القذر ويطالب الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي وقبل ذلك الولايات المتحدة الأميريكية إلى جانب شجب هذه الأفعال العدوانية، بالإسراع في إجراء التحقيق وإنزال العقوبات على المسؤولين عن الهجوم وفقاً للقانون".



وحذر المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني من أن "استمرار هذه الهجمات والأعمال الإرهابية ستغرق العراق في المزيد من عدم الاستقرار والفوضى والتوتر في جميع المجالات وأن جميع قادة وأعضاء الحزب الديمقراطي جاهزون لحماية إقليم كردستان وأن يكونوا سدا فولاذيا عن كيان إقليم كوردستان وحكومته.