التنمية المستدامة رؤية ونمط حياة في ندوة بثقافة القاهرة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة القاهرة، حيث عقد قصر ثقافة عين حلوان ندوة بعنوان "التنمية المستدامة رؤية ونمط حياة" حاضرتها مدير عام فرع ثقافة القاهرة تحدثت فيها عن التنمية المستدامة وعرفتها بأنها التفكير فى المستقبل وفى الأجيال القادمة، فهي رؤية قديمة ذات بعد تاريخى تناولها الإسلام للحفاظ على البيئة ومواردنا الطبيعية، وحديثا ظهر مفهوم التنمية للإنسان فهو غاية وهدف، حيث ظهر مفهوم التنمية المستدامة بأبعاده الثلاثة "البعد البيئي، والاقتصادى، والاجتماعي" ليؤكد على مفهوم التنمية الشاملة والرؤية المتكاملة وذلك من أجل الارتقاء بجودة حياة الإنسان فى مختلف نواحي الحياة، والتأكيد على ترسيخ مبدأ العدالة، والاندماج، والنمو الاقتصادى .

أوضحت المحاضرة أنها رؤي تهتم بمواجهة الآثار المترتبة على التغييرات المناخية من خلال وجود نظام بيئى، فقد تضمنت التنمية المستدامة العديد من المجالات"المياه النظيفة، والطاقة المتجددة، والإقتصاد الأزرق والأخضر، وأشارت إلى الأهتمام بالجندر "النوع الاجتماعى" والمساواة بين الجنسين، وتحقيق أكبر قدر من التمكين الإجتماعى، والثقافى، والاقتصادي للمرأة ضرورى من أجل الارتقاء بالمرأة المصرية، فهو العصر الذهبى للاهتمام بها وتأكيدا وإيمانا بدورها الفعال فى المجتمع، وأكدت على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مسيرة طويلة من العمل الجاد والمتواصل.