أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية لتبلغ 150.5 مليون طن مترى عام 2019-2020 مقابل 149.8 مليون طن مترى عام 2018-2019 بنسبة زيادة 0.4%.

وأوضح الإحصاء، اليوم الثلاثاء فى النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى في مصر عام 2019-2020- أن إجمالى الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية تبلغ 276.9 ألف طن مترى عام 2019-2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 74 جنيها مقابل 282.5 ألف طن مترى عام 2018-2019 بنسبة انخفاض 2% وهى تمثل أقل كميات تم نقلها.

وأشار إلى أن الكميات المنقولة باللوارى 19.2 مليون طن مترى عام 2019-2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 54 جنيها مقابل 27 مليون طن مترى عام 2018-2019 بنسبة انخفاض 28.8%.

ولفت إلى أن الكميات المنقولة بواسطة خط سوميد بلغت 64.1 مليون طن مترى عام 2019-2020، وهى تمثل أعلى كميات تم نقلها مقابل 61.2 مليون طن متري عام 2018-2019 بنسبة زيادة 4.7%.

وبين أن أعداد خطوط أنابيب البترول الرئيسية 83 خطا بإجمالي أطوال 5.9 ألف كم عام 2019-2020 مقابل 80 خطا بإجمالي أطوال 5.8 ألف كم عام 2018-2019.

ولفت إلى أن إجمالى الكميات المنقولة من المواد البترولية متضمنة (المنتجات البترولية، الخام، المتكثفات، البوتاجاز) بواسطة خطوط أنابيب البترول 59.1 مليون طن مترى عام 2019-2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن على التوالى قدرها (485 ، 405 ، 164 ، 402) جنيه مقابل 55.5 مليون طن عام 2018-2019 بنسبة زيادة 6.5%.

وأشار إلى أن الكميات المنقولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية المستأجرة 7.8 مليون طن عام 2019- 2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 133 جنيها مقابل 5.9 مليون طن متري عام 2018-2019 بنسبة زيادة 32.2%.

وبلغت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى 61.2 مليار متر مكعب 2019-2020 منها، 59.3 مليار متر كعب للسوق المحلى بنسبة 96.9%، و1.9 مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 3.1%، بمتوسط تكلفة نقل المتر المكعب 0.04 جنيه لكل منهما مقابل 63.8 مليار متر مكعب عام 2018-2019.

ولفت إلى أن إجمالى تكلفة نقل الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى نحو 2.4 مليار جنيه بينما بلغ إجمالى تكلفة نقل الكميات المنقولة من المواد البترولية 27.5 مليار جنيه عام 2019-2020.