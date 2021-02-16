 ضبط تشكيل عصابي حاول غسل 5 ملايين جنيه حصيلة تجارة مخدرات - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 فبراير 2021 2:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

ضبط تشكيل عصابي حاول غسل 5 ملايين جنيه حصيلة تجارة مخدرات

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 2:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 2:30 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص، لـ5 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة جنوب سيناء؛ لإتجارهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وحاول التشكيل العصابي غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشرائهم العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 ملايين جنيه، ةتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك