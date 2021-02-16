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موسكو: التبادل التجاري بين روسيا وبريطانيا يسجل رقما قياسيا

روسيا وبريطانيا
روسيا وبريطانيا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 7:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 7:06 م

أعلن الملحق التجاري الروسي لدى بريطانيا بوريس أبراموف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبريطانيا العام الماضي سجل رقما قياسيا حسب إحصاءات بريطانية، حيث تجاوز الـ27 مليار دولار.

وقال ابراموف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، "تمكنا خلال العام الماضي وعندما شهد العالم ركودا اقتصاديا، من التوصل إلى مؤشر قياسي في التبادل التجاري الثنائي في تاريخ علاقاتنا التجارية بلغ 27.3 مليار دولار، وازداد بمرة ونصف مقارنة بعام 2019".

وأضاف: "27 مليارا جاءت نتيجة هجرة المستثمرين إلى الذهب، وهذا أدى إلى زيادة بـ3 أضعاف لتوريدات الذهب الروسي إلى بريطانيا".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا وبريطانيا في عام 2019 17.3 مليار دولار.

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