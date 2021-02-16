النيابة تطلب التحريات حول اختلاس مندوبي مبيعات مليوني جنيه في الإسكندرية

طلبت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الاثنين، تحريات المباحث؛ حول اتهام شخصين، مندوبي مبيعات بشركة خاصة، باختلاس قيمة بضائع من عهدتهما، بلغت 2 مليون جنيه، وإحضار أذون الصرف، وكشوف الحسابات، لفحصها، وسؤال المسئولين بالشركة عن الواقعة.

تلقى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغًا من ممثل الشئون القانونية بإحدى الشركات الخاصة، يتهم فيه مندوبا مبيعات، باختلاس مبالغ مالية من عهدتهما بالشركة، دون وجه حق، تم إلقاء القبض عليهما.

وأكدت التحريات، صحة البلاغ، وأن مندوبا المبيعات، في غضون الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2020 استغلا طبيعة عملهما في استلام بضائع وتوريدها لعملاء الشركة وتحصيل قيمتها منهم، واختلسا قيمة بضائع بمبلغ 2 مليون جنيه، لنفسهما وعدم توريدها لخزينة الشركة، الأمر الذي ترتب عليه إضرارا بأموالها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة، وتعهدا بسداد المبالغ المالية التي قاما باختلاسها، فتم تحرير محضر إداري، وأخطرت النيابة العامة، لتباشر التحقيق.