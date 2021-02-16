اتحاد أمهات مصر: قرار دمج امتحانات الصف الثالث الإعدادي أثر نفسيا على الطلاب

قالت منال فرحات، منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك مخاوف من أولياء الأمور للقرارات التي تحدث عنها وزير التربية والتعليم أمس، بخصوص دمج امتحان الترم الأول والثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي، موضحة أن القرار أثر نفسيًا بشكل كبير على الطلاب وأولياء الأمور.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أن معظم قرارات الوزير بخصوص الامتحان المُجمع جيدة، خاصة أنه كان هناك حالة من الهلع لنزول الطلاب خلال فترة فيروس كورونا.

وأوضحت أن طلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة كان ينتظرون قرارات تخصهم في ما تم إعلانه من قبل الوزير أمس، مضيفة أن هناك مطالب بتخصيص منصات تناسب وضعهم، بجانب أنه ليس هناك اختبارات استرشادية لحالتهم.

وذكرت منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن الطلاب من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الثاني الإعدادي يطالبون بوجود نماذج استرشادية عن الامتحان المُجمع.