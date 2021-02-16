يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مع رياح نشطة، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف)، وغزيرة ورعدية على مناطق من: (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية)، ومتوسطة إلى رعدية على مناطق من: (العريش، رفح، رأس سدر، سانت كاترين)، بالإضافة إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدا، وإرتفاع الموج فيه من 3,5 متر الى 5,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 14 07

الاسكندرية 13 08

وادى النطرون 13 07

طنطا 14 07

شبين الكوم 13 07

دمنهور 13 08

بلطيم 13 08

مطروح 12 07

السلوم 11 06

سيوة 15 06

بورسعيد 16 09

دمياط 16 08

الزقازيق 14 07

المنصورة 13 07

الاسماعيلية 15 08

السويس 14 08

العريش 18 09

رفح 18 09

رأس سدر 20 10

نخل 19 07

نويبع 23 11

طابا 21 09

كاترين 12 02-

الطور 23 10

شرم الشيخ 24 11

الغردقة 24 11

مرسى علم 24 12

الفيوم 16 06

بنى سويف 16 06

المنيا 16 05

أسيوط 17 05

سوهاج 20 06

قنا 21 07

الأقصر 22 07

أسوان 24 08

ادفو 24 08

أبوسمبل 24 08

الوادى الجديد 21 08

شلاتين 30 17

ابو رماد 30 18

حلايب 28 18

رأس حدربة 28 19