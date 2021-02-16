جابر القرموطى: انتظرونى فى أغانى أكثر جرأة ومذيعة توك شو ستغنى معى

أكد الإعلامي جابر القرموطي، أن الأغنية "ست فوق الأربعين" كانت لوجود سجال بين السيدات والرجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو سبب وفكرة الأغنية، موضحًا أنه سيحترم أى قرار من نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر، وسيمتنع عن الغناء حال رفض نقابة الموسيقين لأغانية، مضيفا: "انتظرونى فى أغانى أكثر جرأة ومذيعة توك شو ستغنى معى".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيرى رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هذه الأغنية انتصار للمرأة، مؤكدًا أنه يعمل على الأفكار التى تحصل على حيز كبير فى المجتمع، وهذه الأغنية ليست غناء لكنها أداء، وهناك أغانى أخرى الفترة المقبلة أكثر جرأة.

وتابع: "غير متعمد الجدل والأغنية مثيرة جدًا"، مشيرًا إلى أن الأغنية اثبت أن سيدات فوق الأربعين أرق وأفضل، مشيرًا إلى أنه وبعد 10 أيام ستنضم مذيعة للغناء معه