أوكرانيا تسجل 3143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، 3 آلاف و143 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و276 ألفا و618 حالة.

وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك"-وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية- "سجلت أوكرانيا 3143 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 182 طفلا، و179 عاملا في المجال الطبي"، مضيفا أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 915 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفي 150 شخصا جراء الإصابة بالفيروس، فيما تماثل للشفاء 6189 شخصا.

وشهدت منطقة ايفانو فرانكيفسك أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها تشيرنيفتسي ثم العاصمة كييف ومنطقة جيتومير.