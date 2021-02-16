دبي تحتفل بيوم الحب بأعلى عشاء رومانسي بالعالم

سجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية مأدبة عشاء رومانسي بدبي، باعتبارها أعلى مأدبة عشاء بالعالم.

ونظم حفل العشاء متنزه "القرية العالمية" على ارتفاع 58 مترا، تزامنا مع عيد الحب.

وقال مسؤولون في القرية اليوم الإثنين إنهم أطلقوا مسابقة خاصة بيوم الحب على منصات التواصل الاجتماعي، دعت فيها متابعيها لمشاركتها في الاحتفالات بهذه المناسبة، عبر إرسال تعليق يوضح سبب رغبتهم في الاحتفال في القرية العالمية، لفرصة الفوز بعشاء رومانسي في إحدى مقصورات عجلة العالم.

وفاز جسيكا ومحمد من بريطانيا بهذه الجائزة، بعد تعليق جسيكا على المنشور الخاص بالمسابقة، معبرة عن رغبتها في الاحتفال بهذا اليوم مع شريكها الذي قدم لها الكثير من الدعم خلال العام 2020، وتقديراً منها للتضحيات التي بذلها خلال العام المليء بالتحديات.

والفائزان يعملان في مجال الرعاية الصحية وقد انتقلا للعيش والاستقرار في دبي منذ 10 أيام فقط. واستمتع الشريكان بعشاء فاخر مع إطلالة بانورامية رائعة للقرية العالمية، على أنغام الموسيقى وبين القلوب الحمراء التي أضاءت البحيرة الواقعة وسط القرية العالمية.

كما احتفلت القرية العالمية، بتسجيل رقم عالمي آخر في جينيس للأرقام القياسية، بـ"أكبر لوحة فسيفساء باستخدام الدمى"، حيث شكلت قلب ضخم على مساحة 8ر144 مترا مربعا، باستخدام أكثر من 400 دمية كبيرة الحجم.