رفع درجة الاستعداد القصوى بمحافظة الأقصر لسوء الأحوال الجوية

أهاب محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بتوخي الحذر، وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرًا لنشاط وسرعة الرياح المحملة بالأتربة وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد نظرًا لسوء الأحوال الجوية وبناء على تقرير الأرصاد المرسل للإدارة العامة للازمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن، لاحتمالية سقوط أمطار ونشاط الرياح المحملة بالأتربة.

كما شدد على أهمية الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لأشعار الآخرين بوجود سيارة في حالة انعدام الرؤية، مع إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بأي طارئ على رقم 0952374903.